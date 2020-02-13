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Eski İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Sarı: Erdoğan, Hazine'nin içi boşaldığı için bankayı Varlık Fonu'na devretmek istiyor

13 Şubat 2020 14:30

CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devrinin gündeme gelmesine ilişkin, "Bunun Türkiye'ye zararları olur, hukuka aykırıdır" yorumunu yaptı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri gündeme geldi. 

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin sunumu üzerine Erdoğan, hazırlıkların tamamlanarak, kanun teklifinin bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP PM üyesi Müslim Sarı, bunun gündeme gelmesiyle Erdoğan'ın amaçlarından birinin 'CHP'yi zora sokmak' olduğunu dile getirdi.

Geçmişte, İş Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden olan ekonomist Sarı, konuyu 3 başlıkta şöyle ele aldı: 

"Erdoğan, bu konuyu gündeme getirerek 3 amaç güdüyor. Birincisi, CHP'yi zor duruma düşürmek. Atatürk hisselerine, vesayetine sahip çıkamayan bir CHP algısı yaratıyor. 

İkincisi 'tek adam' zihniyetinin uzantısı olarak Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşları dostlarına peşkeş çeken anlayışın içine İş Bankası'nı da katmak. İş Bankası'nın 4 yönetim kurulu üyesini de ben atamak istiyorum demek istemektedir. 

Üçünücüsü, bu ekonomik bir meseledir. Hazine'nin içi boşalmıştır, kaynağa ihtiyacı vardır. Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası'nı da Varlık Fonu'na devretmek suretiyle onu da bir kamu bankası gibi kullanmak isteyecek bir bakış açısını bize yedirmek istemektedir.  

Türkiye'de hukuk varsa bu yapılamaz, yapılamayacaktır. Bunu yapmış olmak 'Hukuku tanımıyorum' demektir. Ayrıca, meselenin uluslararası boyutu da vardır. İş Bankası aynı zamanda yabancı ortakları da olan bir bankadır. 

Yabancı ortakları olan bir banka, böyle bir uygulamayla uluslararası hukukta bir hesaplaşma aracı olarak kullanılmak istenecektir. Böyle bir uygulama ve bu şekilde bakış açısı, orta vadede Türkiye'ye fon akışına engel olacaktır. Kimse sermayeyi kediye yüklemek istemez.

O yüzden ekonomist olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarıyorum. Bundan vazgeçiniz, bu yapılamaz ama ondan öte Türkiye'ye orta ve uzun vadede zararları olacaktır."

TIKLAYIN | İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için Erdoğan'dan talimat

 

 

 

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