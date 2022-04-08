CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle TBMM'de yaptığı konuşmada "AKP hükümeti Roman mahallelerine bir çivi bile çakmadı. Romanlar için AB’den alınan milyonlarca euro para ortada yok. Haram zıkkım olsun. Bizi artık kandıramazsınız. 'Romanların, garibanın oyunu bir kilo fasulyeye, 2 kutu salçaya alırız' diye düşünmeyin" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda dün bir konuşma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2016-2021 Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Romanlara yönelik hazırlanan SIROMA, ROMSID ve ROMACTED projelerine dikkat çeken Purçu, projelerin AB fonlarıyla finanse edildiğini söyledi. Purçu, şöyle konuştu:

“Sorunların tespit edilmesi ve Roman kültürünün tanınması açısından öncelikle Romanların yaşadığı mahallelerde kapsamlı bir saha araştırması yapılması gerekirdi. Saha araştırması ve veri analizi yapılmamış Roman vatandaşlarımız hakkında projeler uygulanmaya başlandı. Hiçbir ön araştırma yapılmadan başlanan bu projeler masa başında planlandı. En önemlisi de AKP hükümeti bu dönemde Roman mahallelerine bir çivi bile çakmadı. Bunu herkes biliyor."

"Garibanın, yoksulun parasını dahi İngiliz şirketine verdiniz"

Romanlara yönelik projeler için hazırlanan bütçelerin akıbetinin belirsiz olduğunu öne süren Purçu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu paralar nerede? Milyon euroları kime peşkeş çektiniz? Projenin yürürütülmesi görevini devretmek adına WYG adlı bir İngiliz şirketi buldular. Romanların paralarını o İngiliz şirketine verdiler, 'Alın bu Roman projesini yürütün' dediler. Haram zıkkım olsun. ROMSİD, SIROMA, ROMACTED projeleri için AB’den alınan milyonlarca euro para ortada yok. Mesela ROMSID Projesi için AB’den 1 milyon 825 bin euro civarında bir para geldi. Para nerede? İngiliz şirketinin hesabına yattı. İngiliz şirketiyle Türkiye'deki Romanların ne alakası var? Bu kadar mı göz diktiniz bu paralara? Bu kadar paragöz olunur mu? Garibanın, yoksulun parasını dahi İngiliz şirketine verdiniz. Yalansa hükümetin bir milletvekili gelsin burada beni yalanlasın, 'İngiliz şirketine bu paralar verilmedi' desin. Biz olmasak, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa vallahi kimse bunları bilmeyecek. Bu kadar Türkiye'nin en yoksul kesiminin hakkı yenir mi ya, nasıl Müslümansınız siz?”

"Romanların mahallerine neden AMATEM kurmuyor Sağlık Bakanlığı?"

Romanların sorunlarına da değinen Purçu, şunları söyledi:

“Açlıktan, yoksulluktan bitmiş bir toplum olan Romanların; barınma sorunu var, eğitim sorunu var, hizmetlere erişemiyoruz, sosyal devletin S'sini görmüyor Roman mahalleleri. Erken evlilik var, uyuşturucu madde bağımlılığı had safhaya ulaşmış. Türkiye'de 2 milyon madde bağımlısı var. Sağlık Bakanlığı nerede? Romanların mahallerine neden AMATEM kurmuyor Sağlık Bakanlığı? Uyuşturucu madde satıcılığı gibi suçlardan gözaltına alınanlar serbest bırakılıyor. Bunlar yeniden mahallelerimizdeki gençleri zehirlemeye devam ediyorlar.”

"Romanların AKP’ye hiçbir inancı kalmadı"

20 yıllık AKP iktidarını kapsayan dönemde Romanların iyice yoksullaştığını savunan Purçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Romanlar yoksuldu. 20 yıllık AKP iktidarı, şu an geldiğimiz noktada Romanları açlığa mahkum etti. Romanlar artık yoksulluğun da ötesinde, derin yoksulluk ve açlıkla mücadele ediyor. Artık o Roman mahallelerine bile girmeden Roman Strateji Eylem Planı oluşturan Aile Bakanlığı’nıza da kanmıyorlar. Bizi artık kandıramazsınız. 'Romanların, garibanın oyunu bir kilo fasulyeye, 2 kutu salçaya alırız' diye düşünmeyin. 'Bunlar çantada keklik' diye düşünmeyin. Artık mahallemize isteseniz de giremezsiniz. Romanların AKP’ye hiçbir inancı kalmadı. AKP milletvekilleri sahaya, pazara inip bu zamlarla nasıl geçiniyorlar diye vatandaşa bir bakamıyorlar. Bu kadar zam yaptınız 'Bu gariban ne yiyor ne içiyor?' diye gelip soruyor musunuz, sokağa inebiliyor musunuz? Roman mahallelerine girip de ekonomik kriz döneminde nasıl hayatta kaldıklarını soramıyorsunuz. Çünkü yüzünüz yok. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Millet İttifakı iktidara geliyor. Göreceksiniz, halka hizmet nasıl oluyormuş, sosyal devlet nasıl oluyormuş, göreceksiniz.”

Kaynak: ANKA