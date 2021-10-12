CHP'li Öztunç: Tayyip Bey Amerika'da 3 milyar dolarlık iklim fonunu duydu, bakanlığın ismini değiştiriyor; bu dolar nelere kadirmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adını; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz" açıklamasının ardından, "Nereden çıktı bu? Tayyip Bey Amerika’ya gitti, Amerika’da 3 milyar dolarlık iklim fonunu duydu, bakanlığın ismini değiştiriyor. Bu dolar, bu para nelere kadirmiş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Erdoğan’ın, dün yaptığı; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adını; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz" açıklamasını değerlendirdi.

Öztunç, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı var da memlekette adalet mi var?"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kurulacağını açıkladı. Paris Sözleşmesi’nden sonra iklim değişikliği, bakanlık da oldu. Keramet eğer isimde olsa memlekette adalet olurdu. Adalet Bakanlığı var da memlekette adalet mi var? Hayır yok. Yani keramet isimde değil. İsim değişikliği yapsanız ne, yapmasanız ne? Göstermelik işleri bırakın da termik santralleri ne zaman kapatacaksınız onu söyleyin. Özellikle filtresiz çalışan termik santraller ne zaman kapanacak, bunları açıklayın.

"Bu dolar, bu para nelere kadirmiş"

Üstelik bir bakanlık kurulacaksa da ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ olmaz. Şehircilikle iklim değişikliği yan yana olmaz. ‘Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ kursanız bir nebze de olsa anlayacağız.

Nereden çıktı bu? Tayyip Bey Amerika’ya gitti, Amerika’da 3 milyar dolarlık iklim fonunu duydu, alelacele geldi, hemen Paris Sözleşmesi’ni gündeme getirdi. Bakanlığın ismini değiştiriyor. Yıllardır dilimizde tüy bitmişti, ‘bunu yapın, yapın’ diye, dinlemiyordu bizi. 3 milyar dolarlık fonu duyunca hemen ismini değiştirmeye başladı. İnsan şunu söylüyor: Bu dolar, bu para nelere kadirmiş."

Kaynak: ANKA

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