CHP'li Öztunç'tan 'HES'ler bu işin mağduru oluyor' diyen Bakan Pakdemirli'ye: Sen HES şirketlerinin avukatı mısın? Birazcık onuru varsa istifa eder

Selden etkilenen yerlerden olan Sinop'un Ayancık ilçesinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Genelde HES'ler bu işin mağduru oluyor" diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli için "Sen HES şirketlerinin avukatı mısın? Birazcık onuru varsa istifa eder" ifadelerini kullandı.

"Ayancık'ta durum çok vahim" diyen Öztunç, "Su evlere götürmüş, kayıplar var henüz ulaşılamadı. Bozkurt'ta HES'in etkisi çok büyük. Buna rağmen Pakdemirli 'HES'ler bu işin sebebi değil mağduru' diyor. Sen HES şirketlerinin avukatı mısın? Birazcık onuru varsa istifa eder. Bu kadar beceriksiz bir bakan gelmedi" dedi.

Erdoğan'a seslenen Öztunç, "Pakdemirli bu bakanlığı yapamıyor, affını mı istersin görevden mi alırsın. Siz zaten yönetemiyorsunuz ama bakanınız da yönetemiyor" diye konuştu.

Pakdemirli: HES'ler bu işin sebebi yerine genelde bana göre mağduru oluyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Kastamonu Bozkurt'taki HES'le ilgili problem olduğunun söylendiğini belirterek, "Burada HES'le alakalı bir problem yok. 'Regülatör kapakları, taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı' diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil. Genelde HES'ler bu işin sebebi yerine genelde bana göre mağduru oluyor" sözlerini dile getirmişti.

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Kaynak: ANKA