CHP'li Öztunç'tan, Erdoğan'a: Her gün sınırlardan binlerce insan giriyor; sen çıkmışsın ‘biz göndereceğiz’ diyorsun, hadi oradan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Öztunç, "Her gün sınırlardan binlerce insan giriyor bu ülkeye. Kim oldukları, ne ile geldikleri belli değil. Arlı mı arsız mı, terörist mi kim bunlar? Sen çıkmışsın ‘biz göndereceğiz’ diyorsun, hadi oradan. Sınırlar yol geçen hanına dönmüş. Sen önce bu girişleri durdur" sözleriyle eleştirdi. Öztunç, "Bugüne kadar niye bekledin ey Erdoğan? Oyları düşüyor, kaybediyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Öztunç, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

"Bir de sığınmacı meselesi var şu anda. Erdoğan, dün yine Suriyeliler konusunda bir açıklama yapmış. Erdoğan'ın açıklaması samimi değil. Efendim, şu kadar insanı göndereceğiz, şöyle planlıyoruz... Önce gelenleri durdur gelenleri. Her gün sınırlardan binlerce insan giriyor bu ülkeye. Kim oldukları, neyle geldikleri belli değil. Arlı mı arsız mı, terörist mi değil mi kim bunlar? Her gün binlerce insan sınırlardan Türkiye'ye giriyor, sen çıkmışsın, 'biz göndereceğiz' diyorsun, hadi oradan.

Sınırlar yol geçen hanına dönmüş. Sınırlarımız delik deşik olmuş. Her gün binlerce insan Türkiye'ye giriş yapıyor. Kim oldukları belli olmayan binlerce insan. Sen önce bu girişleri durdur, ondan sonra bak. İnşallah, bizim iktidarımızda iki yıl içerisinde bu Suriyeli meselesi çözeceğiz. İki yıl içerisinde Suriyeliler, mültecilerle ilgili sorunu çözeceğiz."