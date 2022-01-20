CHP'li Öztunç: Devletin Kahramanmaraş'ı afet bölgesi ilan ederek zararları karşılaması gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği mahallesindeki seraların yoğun kar yağışı nedeniyle çöktüğünü belirterek, “Devletin Kahramanmaraş’ı afet bölgesi ilan ederek zararları karşılaması gerekiyor. Bu konuda TBMM’ye teklifte bulunacağım” dedi.

Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği mahallesindeki 900 dönüm sera, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gördü. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, Kadıoğlu Çiftliği mahallesindeki bir çiftçinin çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Öztunç, paylaşımına şunları kaydetti:

“Yoğun kar yağışı Kahramanmaraş’ta çiftçilerimize büyük zarar verdi. Kadıoğlu Çiftliği mahallemizde seracılık yapan tüm çiftçilerimizin seraları çöktü. Devletin Kahramanmaraş’ı afet bölgesi ilan ederek zararları karşılaması gerekiyor. Bu konuda TBMM’ye teklifte bulunacağım.”

Öztunç’un paylaştığı videoda, zarar gören seraları gösteren çiftçi ise şunları söyledi:

“Köylünün hali çok kötü. Çiftçinin dişiyle tırnağıyla yaptığı seraların hepsi çöktü. Bizim elimizde avucumuzda yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Dönüm başı en 100 bin lira zararımız oldu. Bu seraları bir daha ayağa kaldırmamız çok zor. Fide siparişi verdik. Fidelerimizi iptal edemiyoruz, anlaşmamız var. 15 gün sonra gelecek. Fidelerimizi yetiştirmemiz lazım.”