CHP'li Özkoç görüntüleri paylaştı; "Millete 'dişinizi sıkın' diyen Erdoğan Kıbrıs’a nasıl gitti?"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin ardından havalimanında çekilen bir görüntüyü paylaştı. Özkoç, 6'sı sivil, 2'si askeri toplam 8 uçakla ziyaret gerçekleştiğini belirterek, "israf" yorumu yaptı.

CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyetin pazar günü yaptıkları KKTC ziyaretinin ardından çekilen bir görüntüyü paylaştı. Özkoç çok sayıda uçağın görüldüğü paylaşımına "Millete dişinizi sıkın diyen Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’a nasıl gitti?" notunu düştü.

Özkoç, kişisel twitter hesabından videoyu şu notla paylaştı:

“Millete dişinizi sıkın diyen Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’a nasıl gitti? 1 uçak Bahçeli, 1 uçak Bakanlar ve heyetler, 1 uçak RTE, 2 uçak Koruma, 1 askeri nakliye uçağı (arabalar), 1 özel jetle Çavuşoğlu, 1 askeri pır pır uçak, toplam 8 uçak... İsrafa devam.. İşte görüntüler.”

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetiyle KKTC’ye gitmişti.