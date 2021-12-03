CHP'li Özkoç: Erdoğan'ın sözüne dayanarak soruyoruz, randevu vermeyen TÜİK bağımsız bir kuruluş değil midir?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayındaki Merkez Bankası ziyareti ile ilgili "Merkez Bankası bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi" sözlerini hatırlatarak TÜİK'e alınmamasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın sözüne dayanarak, soruyoruz: Randevu vermeyen TÜİK bağımsız bir kuruluş değil midir?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekim ayında Merkez Bankası'na gitmişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili "Merkez Bankası bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi" demişti.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti. Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerinin gittiği TÜİK, kapılarını açmadı. Kılıçdaroğlu, "Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablo" dedi.

Bu olayın ardından sosyal medya hesabından Erdoğan'ı sözlerini hatırlatan Engin Özkoç da paylaştığı videoya şu notu düştü;

"Erdoğan 'Merkez Bankası bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi' demişti daha önce. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın sözüne dayanarak, soruyoruz: Randevu vermeyen TÜİK bağımsız bir kuruluş değil midir?"

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