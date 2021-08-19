CHP'li Özkoç: Erdoğan'ın görüşü Taliban'ın görüşünden farklı değil ama Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşü Erdoğan'ınkinden farklı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Taliban'ın Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum" sözlerine tepki gösterdi.

KRT TV'de katıldığı yayında Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'a ilişkin açıklamalarına hatırlatarak tepki gösterdi.

Özkoç, "Erdoğan, 'bizim görüşümüz Taliban'ın görüşünden farklı değil' diyor. Doğru söylüyor aslında Erdoğan, onun görüşü Taliban'ın görüşünden farklı değil ama Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşü Erdoğan'ınkinden farklı" dedi.