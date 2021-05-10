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CHP'li Özkan: Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat İkizdere'de rahat inşaat yapabilsin diye koruma ordusuyla Rize'ye geldi

"Devletin tüm imkanları millete hakaret edenleri korumak için kullanıyor"

10 Mayıs 2021 20:13

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı açma girişimine karşı nöbet tutan vatandaşların yanından onlarca arabalık bir konvoyla geçtiği anları paylaştı. Özkan "Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat İkizdere'de rahat inşaat yapabilsin diye koruma ordusuyla Rize'ye geldi" dedi. 
 
Özkan paylaşıma şu notu düştü;
 
"Devletin tüm imkanları millete hakaret edenleri korumak için kullanıyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat İkizdere'de rahat inşaat yapabilsin diye koruma ordusuyla Rize'ye geldi."
 
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