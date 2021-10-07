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CHP'li Özkan, Erdoğan'ın toplumun farklı kesimlerine terörist dediği anları tek video ile paylaştı: "Teröristim, teröristsin, teröristiz, teröristler"

"Aman neyse ya her yol ona çıkıyor"

07 Ekim 2021 11:52

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun çeşitli kesimlerine yönelik “terörist” nitelemesi yaptığı açıklamaların sıralandığı videoyu; "Teröristim, teröristsin, teröristiz, teröristler... Aman neyse ya her yol ona çıkıyor :)" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı açıklamaları şöyle sıraladı. Özkan’ın paylaştığı videoda, Erdoğan’ın; toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri şöyle:

"Bunlar gazeteci falan değil, bunlar terörist. / Bunlar öğrenci mi, ne alakası var. Buralarda terör estiren teröristler. / Gezi olayları, o teröristlerin karşımıza dikildiği an. / Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin… / Elinde bombası olan teröristle; elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. / YPG gibi örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. / Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ne yatıyor zannediyoruz? Orada da yatan bir ekonomik terör. / Ana muhalefet terör örgütüyle birlikte hareket etmiştir. / Terör örgütlerinin destek verdiği Cumhur İttifakı."

Videoda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklaması da yer aldı.

Videoda, "Gazeteciyi, öğrenciyi, Gezi'ye katılanı, kebapçıyı, siyasetçiyi, elinde dövizi olanı, Kılıçdaroğlu'nu, ekonomik kuruluşları, CHP'yi terörist ilan etti. Hatta dili sürçtü kendisini de ilan etti" denildi. 

Özkan, bu vidoyu “Teröristim, teröristsin, teröristiz, teröristler... Aman neyse ya her yol ona çıkıyor :)” notuyla paylaştı.

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