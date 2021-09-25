CHP'li Özkan, Erdoğan'ın 3 gün arayla yaptığı açıklamaları paylaştı: "ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı"

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün arayla ABD ile ilgili yaptığı iki konuşmayı paylaştı. Erdoğan'ın 21 Eylül'de ve dün yaptığı konuşmaları paylaşan Özkan, iki konuşma arasında 3 gün olduğunu belirterek "İki konuşma arasında 3 gün var. Erdoğan, ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı" ifadelerini kullandı.