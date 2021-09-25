CHP'li Özkan, Erdoğan'ın 3 gün arayla yaptığı açıklamaları paylaştı: "ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı"

25 Eylül 2021 09:12
CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün arayla ABD ile ilgili yaptığı iki konuşmayı paylaştı. Erdoğan'ın 21 Eylül'de ve dün yaptığı konuşmaları paylaşan Özkan, iki konuşma arasında 3 gün olduğunu belirterek "İki konuşma arasında 3 gün var. Erdoğan, ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın 21 Eylül tarihinde ABD'de yaptığı konuşmada "Değerli dostum Başkan Biden’la, 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkan’la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
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