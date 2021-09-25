T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Özkan, Erdoğan'ın 3 gün arayla yaptığı açıklamaları paylaştı: "ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı"

Özkan, Erdoğan'ın 3 gün arayla ABD ile ilgili yaptığı iki farklı açıklamayı paylaştı

25 Eylül 2021 09:12

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün arayla ABD ile ilgili yaptığı iki konuşmayı paylaştı. Erdoğan'ın 21 Eylül'de ve dün yaptığı konuşmaları paylaşan Özkan, iki konuşma arasında 3 gün olduğunu belirterek "İki konuşma arasında 3 gün var. Erdoğan, ABD'de dostum dediği Biden'ı Türkiye'ye dönünce teröristlere yardım etmekle suçladı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 21 Eylül tarihinde ABD'de yaptığı konuşmada "Değerli dostum Başkan Biden’la, 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkan’la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Milletvekili Tuncay ÖzkanErdoğan'ın 3 gün arayla konuşmasıbidenabdypgdestek

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz gazilerine 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Tepki konulmuştur; başkaları yaptığında da aynı sorgulamayı yapmalısınız

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Kasım 2021

İyi Partili Yılmaz: Dolar'ın 10 Lira olmasından rahatsız değiller, bu bir tercih

İmamoğlu, Karsu ile mutfağa girdi; üç çeşit yemek yaptı

Gazeteci Sibel Hürtaş'ı darp eden polislerin de darp raporu aldığı ortaya çıktı

Bağcılar'daki patlamanın görüntüleri yayınlandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24