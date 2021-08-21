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CHP'li Özkan "Erdoğan'dan BAE çarkı" notuyla Cumhurbaşkanı'nın iki farklı açıklamasını paylaştı

Tuncay Özkan, Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili farklı zamanlarda yaptığı açıklamaları paylaştı

21 Ağustos 2021 12:30

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili farklı zamanlarda yaptığı; "Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak gibi bir adımımız olabilir" ve "Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" açıklamalarının arka arkaya yer aldığı videoyu "Erdoğan'dan BAE çarkı" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili iki farklı zamanda yaptığı açıklamalara yer verildi.

Buna göre göre Erdoğan, önce; "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomaitk ilişkileri askıya almak veyahut bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir" dedi. Erdoğan, daha sonra, "Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı yine yanımızdaydı, onunla bir görüşmemiz oldu. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" açıklamasını yaptı.

Özkan videoyu, şu notla paylaştı:

"Erdoğan'dan BAE çarkı! Erdoğan, ‘BAE ile ilişkileri keseceğiz’ dedi. Sözcüsü Kalın, BAE'nin Filistin davasına ihanet ettiğini söyledi. Yandaş basın, 15 Temmuz'un arkasında BAE var manşeti attı. Sonuç, Erdoğan yine çark edip BAE ile görüşüyoruz dedi.”

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