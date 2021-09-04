CHP'li Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çocuklara böyle davranamazsın, kim olursan ol!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılışta kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurarak uyardığı görülen bir videoyu, "Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Çocuklara böyle davranamazsın. Kim olursan ol!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de katıldığı Salarha Tünel Açılışı'nda kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurarak uyardığı görüntülerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, paylaşımını şu not ile birlikte yaptı: "Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Çocuklara böyle davranamazsın. Kim olursan ol!"