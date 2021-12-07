CHP'li Özgür Özel: Saray vesayetine sığınmış bir atanmıştan alacak demokrasi dersimiz yoktur!

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TBMM Genel Kurulu'nda, '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında yaşanan 'hadsiz atanmış' tartışması sonrası Özel, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Kerameti birisinin dolmakaleminin ucundan dökülen mürekkep olan, saray vesayetine sığınmış bir atanmıştan alacak demokrasi dersimiz yoktur!" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Genel Kurul'da muhalefeti hedef alarak 'helalleşme çağrısı' ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesiyle ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Kurul konuşmasında söylediği "Devletin içinde sizin ulaşamadığınız yerlere biz ulaşıyoruz" sözleri hakkında da konuşan Oktay, 'ne devlet adamlığına ne de demokratik siyaset anlayışına yakıştığını ve böyle bir şahsın devleti de yönetemeyeceğini' iddia etti.

"Bu işin bir tarifesi varsa sana soruyorum hadsiz atanmış..."

Oktay'ın konuşmasının ardından söz alan Özel, şu eleştirileri yapmıştı:

"Bu sistem; Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, İsmet Yılmaz ve Mahir Ünal'a siyaset alanını daraltırken ki her birinin arkasında milletten aldığı oylar var; yetkisini bir dolmakalemdeki mürekkepten alan, belki de bu akşam görevinden affedilebilecek bir atanmışa böylesine bir siyaset alanı açması sistemin başlıca sorunudur."

"Sayın Oktay, 'Millet hareket çekecek.' diyorsun ya cesaretiniz, kendinize güveniniz varsa getirin milletin önüne sandığı, millet hareketi kime çekecekmiş görün. Her yerde sordum, bir kez de burada soruyorum; sizin yerinize manşet atan, günü gelirse küfreden, hedef gösteren gazeteniz 6 farklı zamanda 'şerefsiz bunlar', 'darbenin finansörü 15 milyarla Birleşik Arap Emirlikleri' dedi. Bu adam, aynı adam. Geldi, vermedi ama vereceğini söyleyip 10 milyar doları gösterdi. Sizi dolarla terbiye etti. Bu işin bir tarifesi varsa sana soruyorum hadsiz atanmış, FETÖ'nün Türkiye'ye gelmesinin tarifesi nedir?"