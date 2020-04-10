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CHP'li Özgür Özel: İdris Baluken'e Meclis kulisinde geçmiş olsun diyenler, Genel Kurul'da 'ölsün' diyor

10 Nisan 2020 10:55

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, siyasi tutukluların kapsam dışı bırakıldığı infaz yasası düzenlemesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in tutukluluk haline dikkat çekti.

CHP’li Özel, tutuklanıp serbest bırakılan ve ardından savcının itirazı sonrası yeniden tutuklanan HDP’li Baluken’in, serbest bırakıldıktan sonra TBMM’de tüm partilerin grup başkan vekillerinin kendisinden dosyası hakkında bilgi aldığını anlattı.

Özgür Özel, "Baluken’le birlikte çalıştık. Hepimiz birlikte çalıştık. Birikimli, yetenekli, belagati yüksek birisi. Bir gün İdris Bey'i alıp götürdüler, sonra serbest bırakıldı. Sonra bütün grup başkan vekilleri İdris Bey'in tutuklanmasından rahatsız olduklarını, üzüntü duyduklarını söylediler. İdris Bey bilgi verdi. Ağzımız açık dinledik. İdris Baluken yeniden tutuklandı, dosyada değişen hiçbir şey yok. Şimdi kalkıp içeride ölsünler mi deyince, ‘Ölsünler’ deniyor: Bugün arkada birisi ‘ölsün’ dedi” diye konuştu.

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