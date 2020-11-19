CHP'li Özgür Özel, Çakıcı'nın Erdoğan ve Bahçeli'ye ettiği hakaretleri hatırlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında organize suç örgütü lideri Alattin Çakıcı'nın daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaretleri hatırlatarak, "Bunlar, kendilerine küfredeni alırlar, karşısındakine küfreden kullanışlı araç olarak kullanırlar" dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı iki açıklama tehdit ve hakaretlerde bulunan organize suç örgütü lideri Alattin Çakıcı'ya yönelik açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan ve Bahçeli'ye dikkat çekti. CHP'li Özel katıldığı Halk TV programında, "Bu adam 2014'te Erdoğan'a, 2017'de Bahçeli'ye hakaret ediyor. Kendilerine bu lafları söyleyen birini maşa olarak kullanıyorlar! Bunu bir görmek lazım" açıklamasında bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de bir mektubunda hakaret ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çakıcı’nın mektupta Bahçeli için kullandığı ifadeler şöyle;

"Cenazede bir insanın ebediyete intikal eden, 40 yıllık dostunun annesine gönderilen çelengi sorun haline getirdiğini basından öğrendim. İnsan bu kadar aciz, egoist ve bencil olamaz. Sen kimsin? 1980 öncesi ne hizmet yaptın? Hapishanede yıllarca mı yattın? Bir ülkücüye cezaevlerinde 1 TL mi gönderdin? Senin için 'batının ajanı' diyorlardı. İnanmıyordum. Senin kalbinin Türk Cumhuriyetleri için sevgi olduğuna inanmıyorum. Parti içinde demokrasi olmazsa iktidara gelsen, ülkede nasıl demokrasiyi oluşturacaksın. Bu faşist düşüncelerine devam edersen, bu şerefli camiayı tamamen yok edeceksin. Miladı dolmuş, yürüyen Buda kılıklı efendi.. Yüreğin yiyorsa, beni öldürt. Adam gibi eğer dava adamıysan camiayı telef etme. Ya da onursal ol. Partiyi ehline bırak. Biri senin dışında bir açıklama yaparsa, ağzımın ayarı yok. Ağır konuşurum. Allah seni egolarından arındırsın."

Suç örgütü lideri, 2014 yılında cezaevinden yazdığı ve "Rizeli, rezil, yezit kişilikli, onursuz" ifadelerini kullandığı bir mektubunda da şunları yazmıştı;

"Kamuoyuna saygılarımla. Onur ve şereften nasibini almamış Rizeli, rezil, yezit kişilikli, onursuz. Milletin manevi duygularını istismar eden, dinimizi kullanan, hırsızlığı meşru zeminlere oturtturmuş, güzel ülkemizin bölgelerine göre Arap atasözü söyleyerek doğu ve güneydoğu da yörenin kullandığı günlük hayatındaki sözleri zaman zaman kullanıp ümit tacirliği yaparak, bölgelere göre kişilik değiştiren, hırsı için ülkemizin fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş, dedeleri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu.

Batıda İç Anadolu'da, tüm Karadeniz ve Çukurova bölgesinde, Erzurum yöresinde tek devlet tek bayrak tek millet diyorsun. Bir millet varsa mutlaka adı da vardır. Adını söyleyemediğin milletin devleti de olmaz. Adını söyleyemediğin asil Türk milleti tarihin her devresinde devlet olmuştur. Beynini, duygularını, dini inançlarını sürekli kullandığın bu milletin çöpçüsünden, çobanından ne asil insanlar çıktığını biliyor musun? Senin hafife aldığın, ismini koyamadığın bu milletin hiçbir evladı bu yezitliği unutmaz."