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CHP'li Özgür Özel bekçilere seslendi: Bekçi olun, 'tekçi' olmayın

"Nasıl işe girildiği önemli olan ülkeler parti devleti ülkeleridir"

11 Haziran 2020 14:57

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bekçilere ilişkin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bekçilere seslendi. Özel, 'Bekçi olun, bekledikleri gibi 'tekçi' olmayın" dedi. 

CHP'li Özel, bekçilere ilişkin kanun teklifinin yasalaşmasını konuşmak üzere Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında bekçilere seslenen Özel, "Bekçi kardeşlerimize şunu söyleyelim; Orhan Kemal'in bekçisi olun, ailenin bekçisi olun, bu ülkenin bekçisi olun. Ama birileri bekçiyi 'tekçi' yapmak istiyor, tek adamın görevlisi yapmak istiyor, 'tekçi' olmayın. Eğer 'tekçi' olursanız o tek adamın ve bir kısım yandaşın gönlünde bir yer kurarken, toplumun tamamında başka bir yere savrulursunuz" diye konuştu.

"Nasıl işe girildiği önemli olan ülkeler parti devleti ülkeleridir" 

Bekçilere yönelik konuşmasını "Nasıl işe girildiği önemli olan ülkeler parti devleti ülkeleridir" diye sürdüren Özel, "Ama gerçek demokrasilerde partinin bekçileri olmaz, devletin, halkın bekçileri olur. Biz bütün bekçi kardeşlerimize, bekçi olun, bekledikleri gibi 'tekçi' olmayın, olmayın ki bu milletin gönlündeki yeri değişmesin diyerek bir uyarıda bulunmak istiyoruz" dedi. 

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