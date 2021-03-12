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CHP'li Özgür Özel, 128 milyar dolar ile yapılabilecekleri anlattı: 4 milyon işsize 85 yıl maaş ödenebilir; hanelere 40 bin lira dağıtılabilir

"128 milyar dolar uçtu gitti"

12 Mart 2021 08:25

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası'nın çokça tartışılan kayıp 128 milyar dolar rezervi ile ilgili yaptığı açıklamada, 128 milyar dolar ile neler yapılabileceğini anlattı. 

CHP'li Özel, "128 milyar dolar deyince paranın ne olduğu anlaşılmıyor diye böyle anlatıyoruz" diyerek, 128 milyar doların pratik karşılıklarını anlattı.

"Giden bir şey yok, para duruyor" diyor. Paranın durmadığını hepimiz biliyoruz. 128 milyar dolar uçtu gitti" diye konuşan Özel, "Eğer önce 128 milyar dolarınız varsa, 3600 ek göstergeyi 104 yıl boyunca karşılayabiliyor bu para. 4 milyon işsize 85 yıl maaş ödeyebilir. 12 milyon kişiye 25 yıl süreyle asgari ücret ödeyebilir. Emeklilikte yaşa takılanların 37 yıllık maaşları hazır. Türkiye'de 24 milyon hane var, bu parayı ev ev paylaştırsan 40 bin lira oluyor. Esnaf başı 477 bin lira yapar" dedi. 

 

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