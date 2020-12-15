T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Özgür Karabat: Halkın saraylarını alıp külliyeye verdiniz, işte sizin yönetim anlayışınız bu!

"Yeni paralel yapılar oluşturuyorsunuz"

15 Aralık 2020 17:08

TBMM bütçe görüşmelerinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Özgür KarabatMustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda saltanat rejimine karşı saraylar halkındır dediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi. Siz şimdi o sarayları aldınız külliye verdiniz. İşte sizin yönetim anlayışınız bu” dedi.

Özgür Karabat meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2018’de Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı’na geçtiğini vurgulayarak “Yani başkanlık sistemine geçtikten bir ay bile olmadan geçti. Peki buradaki milletvekilleri, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olan Milli Saraylar’ın Cumhurbaşkanlığına devredilmesi ile ilgili bir ses çıkarttınız mı? Neden o zaman 'Reis'im çok yaşa' dediniz? Değerli milletvekilleri neden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda saltanat rejimine karşı saraylar halkındır dediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi. Siz şimdi o sarayları aldınız külliye verdiniz. İşte sizin yönetim anlayışınız bu” şeklinde konuştu.

"Yeni paralel yapılar oluşturuyorsunuz"

Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisleri sıralayan Karabat, başka bir bakanlığın yaptığı işlerini yapan ofislerle ilgili 'Paralel bir devlet yönetimi oluşturulduğu' eleştirilerinde bulundu. Açıklamasını sürdüren Karabat,  “Daha önce paralel yapıyı gördük şimdi yeni paralel yapılar oluşturuyorsunuz. Devlette iki başlık olmaz, diyordunuz ya, bu paralel ofislerden vazgeçin” dedi.

CHP’li Karabat, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın başındaki Yasin Yıldız’ın ‘Camide içki içtiler” olayının mimarı olduğunu söyledi ve söz konusu haberlerin de Gezi direnişi zamanında FETÖ yayın organlarında servis edildiğini belirtti. Karabat, Yıldız’ın Milli Sarayların başında olmasını eleştirdi.

"Bütçede halk yok"

Bütçenin vatandaşın gerçek sorunlarına çare olmadığını vurgulayan Karabat, “Bu bütçede ne emekliye ne EYT’liye ne öğrenciye ne öğretmene ne polise çare yok; vatandaşın derdine çare olamayan biçare bir Hükûmetiniz var, biçare bir Hükûmetiniz var” dedi.

Seçim zaman geldiğinde vatandaşın tercihleri için “Bir tarafa ‘Mutlu saray, mutlu Reis; yaşasın saray.’ diyenleri koyarlar, diğer tarafa ‘Hedefimiz mutlu Türkiye.’ diyen muhalefeti koyarlar” ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

özgür karabatchpmilletvekilivekilbütçetbmmsaraykülliyemeclis

Diğer Videolar

Kadıköy halkı balkonlarda; Boğaziçililere 'tencere tava' desteği

Gözaltına alınan genç aracın camına burnuyla 'ambulans' yazdı; "1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar"

Boğaziçili öğrencilere destek eyleminde polis gençleri böyle gözaltına aldı

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek; ilk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık"

Boğaziçililere destek veren bir kişi polis tarafından böyle yumruklandı

Kadıköy halkı, Boğaziçililere destek verenleri böyle alkışladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

Alaattin Çakıcı adliyeye çakarlı konvoyla gitti; valilikten açıklama geldi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan peş peşe deprem yaşayan İzmirlilere: Korkutmak...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor...

Erdoğan yüz yüze eğitim kararını açıkladı; 15 Şubat'ta köy okulları,...

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu yardımcısını 4 hafta sonra...

Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

Alaattin Çakıcı adliyeye çakarlı konvoyla gitti; valilikten açıklama geldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24