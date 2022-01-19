CHP'li Özgür Özel: Yaşadıklarımızdan öfkeliyiz, öfkemiz bir İran halısı gibi...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarı eleştirirken "Yaşadıklarımızdan öfkeliyiz, öfkemiz ipek bir İran halısı gibi... Her santimetrekaresinde yüzlerce düğüm var" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile AKP iktidarı döneminde yaşanan Soma faciası, Çorlu tren kazası, Hendek'te yaşanan havai fişek fabrikasındaki patlama, Adana'daki yurt yangını gibi toplumsal hafızaya kazınan olayları hatırlatan Özel, paylaşımına şu notu ekledi:

"Yaşadıklarımızdan öfkeliyiz, öfkemiz bir İran halısı gibi... Her santimetrekaresinde yüzlerce düğüm var... O düğümleri; Soma faciasında attılar, Tren kazalarında attılar, Yurt yangınlarında attılar... Bütün genç kardeşlerimize sesleniyoruz; kendinizi yalnız hissetmeyin!"