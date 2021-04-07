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CHP'li Özel: Recep Tayyip Erdoğan iktidarı ayakta kalsın diye olmayan bir darbeye vatandaşın inanmasını istiyorlar

07 Nisan 2021 14:57

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında "Recep Tayyip Erdoğan İktidarı ayakta kalsın diye olmayan bir darbeye vatandaşın inanmasını istiyorlar" dedi. 

CHP'li Özgür Özel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 103 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisi ardından gündeme gelen 'darbe' tartışmaları hakkında Özel, "Dükkanını krize karşı ayakta tutamayanların, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının ayakta tutulabilmesi için bir darbe paranoyasına inanmasını bekliyorlar. Darbe tehdidi var, iktidara destek ver diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan İktidarı ayakta kalsın diye olmayan bir darbeye vatandaşın inanmasını talep ediyorlar. CHP olarak, net olarak söyleyelim, tüm darbeler CHP'nin iktidara en yakın olduğu zamanlarda yapılmıştır. Bütün darbeler sonucunda CHP'nin zarar görmesi sonucunu doğurmuştur. CHP darbelerin mağduru olmuşken, bugünkü siyaset aklı tarafından bir darbe paranoyasında "Bunun içinde CHP vardır" diye bir koca yalanla karşı karşıyayız" diye konuştu. 

"Reisin belinden anahtar alıp Yargıtay’ı açıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bildiriyi imzalayanlarla ilgili çalıştık. Parti üyeliklerine baktık. Ailelerine baktık. CHP üyeliklerini tespit ettik" sözlerine ilişkin ise Özel şunları kaydetti:

"Süleyman Soylu diyor ki: "Bildiriye ulaştık. Aslında bildiri ertesi sabah yayınlanacak. Bir internet sitesi 22.54'te yayınlamış. Bildiriye ulaştık. Sabaha kadar uyumadık. Bildiriyi imzalayanlarla ilgili çalıştık. Parti üyeliklerine baktık. Ailelerine baktık. CHP üyeliklerini tespit ettik.' Süleyman Soylu İçişleri Bakanı’dır ama suçişleri bakanı gibi çalışmaktadır. Kendisine emanet edilen yetkileri bir partinin lehine kullanmaktadır. Geceleyin AKP’ye anahtar lazım oluyor, reisin belinden anahtar alıp Yargıtay’ı açıyorlar." 

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