CHP’li Özel: İlçe başkanımızı, zabıtalarımızı darp ettiren Soylu'nun has adamı Adalar Kaymakamı

Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde TÜGVA Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine polis ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı. TÜGVA yetkilileri kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu iddia etti. İBB ise binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " İlçe başkanımızı, zabıtalarımızı darp ettiren Soylu'nun has adamı Adalar Kaymakamı" açıklamasını yaptı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hani Soylu'ya bir takıcı tespih hediye etti ya... Daha doğrusu biz hediye sandık ya… O takıcı kayyuma fatura kesmiş, 40 bin lira. Peki o kayyumun o zamanki genel sekreteri kim? İlçe başkanımızı, zabıtalarımızı darp ettiren Soylu'nun has adamı Adalar Kaymakamı..." ifadesini kullandı.