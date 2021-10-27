CHP'li Özel: Ey Süleyman Soylu, Sedat Peker sopayı kaldırdığında pısıp susuyorsun, birazcık sopa indiğinde kalkıp bize efeleniyorsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sedat Peker sopayı kaldırdığında pısıp susuyorsun, birazcık sopa indiğinde kalkıp bize efeleniyorsun" dedi. Özel, Bakan Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak” sözlerini hatırlatarak “Sedat Peker’in sopasından değil seçmenin, Allah'ın sopasından kork" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

“Biz sınır ötesi operasyon için yetki istedik buna karşı çıktılar' kocaman bir yalandır. Sandıktan çıkarken savaş dümenine mi sığınacaksınız? Siyaseten gelen sonunuzu bir yıl daha uzatıp savaş psikolojisiyle seçim yapıp kurtulacağınızı düşünüyorsanız bu dümenlerin hepsini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Bu ülkede yabancı asker bulundurmayla ilgili yetkiye niye ihtiyaç var? 2 yıllık yetki, Meclis’in yetkisine tecavüzdür. Numan Kurtulmuş da oradaydı. ‘150 yıldır CHP ile karşı karşıyayız’ dedi. Bunlar İstanbul’a İngiliz askerlerini davet edenlerin devamları. Biz Kartal İstimbot’un üstüne çıkıp ‘Geldikleri gibi giderler’ diyenlerin devamıyız. Türkiye’de yabancı askerler bulunacaksa Kurtuluş Savaşı’nı niye yaptık? Sana biat etmek vatan hainliğiyse biz devam ediyoruz. Kendisine yönetebiliyormuş algısı verecek hiçbir kararın arkasında olmayacağız. Bu da sana dert olsun Recep Tayyip Erdoğan.

Süleyman Soylu’nun muhtarların metruk evleri kanunsuz da yıkabileceği yönünde verdiği talimatı hatırlatarak şöyle devam etti:

“Şuursuz İçişleri Bakanı muhtarlara kanunsuz emir verdi"

"CHP HDP ile birlikte davrandı' demeyi bırakın. Sen muhalefet partisiyken ne yaptın? Bu AKP, 10 Ekim 2001’de muhalefet partisiydi. Ecevit’in koalisyon hükümeti vardı. Afganistan için 10 Ekim 2001 günü bunlardan yetkiye ‘hayır’ oyu verdiler. 'Savaşa karşıyız' dediler. Kuzey Irak’ta PKK’ya operasyon yapmak için oy istendiğinde ‘hayır’ demişler.

Anayasa, 137’yi Süleyman Soylu gibi biri gelirse diye yazmış. Kanunsuz emir verilmez verilse de uygulanmaz. Şuursuz içişleri bakanı muhtarlara kanunsuz emir verdi. Nerede bir çete reisi, dolandırıcı hepsinin Süleyman Soylu ile fotoğrafı var. Süleyman Soylu’nun kuzeni SGK’yı dolandırmış. SGK’dan bizi aradılar. Teftiş kurulu başkanı Mustafa Apaydın’ı görevden aldılar çünkü yolsuzluğun üstüne gidiliyordu. Teftiş kurulu başkanı müfettiş olmasın diye yönetmelik değişikliğine gittiler. Oraya Oğuzhan Tekin’i atadılar. Bu kişi Süleyman Soylu’nun hukuk müşaviri. Süleyman Soylu’nun kuzeninin görüldüğü dosyanın başına müfettiş olmayan Süleyman Soylu’nun eski danışmanı ve AKP Milletvekili aday adayını getirdiler. Ayıptır. AKP seçmeni Soylu’nun yükünü daha ne kadar taşıyabilir?

"Sedat Peker’in sopasından değil seçmenin, Allah'ın sopasından kork"

Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmış da insan içine çıkacak yüzü olmasın? Silivri Emniyet Müdürü’nü telefonda taciz ettirip intiharına mı sebep olmuş da sokağa çıkamasın? Sezgin Baran Korkmaz’ı çağırıp seni alacaklar yurt dışına kaç mı demiş? Organize suç örgütü liderleriyle içli dışlı mı olmuş, Berat Albayrak’a kumpas mı kurmuş? Sedat Peker sopayı kaldırınca susuyorsun, birazcık sopa inince kalkıp bize efeleniyorsun. Sedat Peker’in sopasından korkma seçmenin, Allah’ın sopasından kork."