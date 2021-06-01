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CHP'li Özel: Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunsun diye, cumhuriyetin kurucularına 'zalim' denilsin diye açılmamıştır

01 Haziran 2021 19:40

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan’a ilişkin olarak, “Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunsun diye, cumhuriyetin kurucularına 'zalim' denilsin diye açılmamıştır.” açıklamasını yaptı.

Özel Twitter hesabından Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki konuşmasını paylaşarak, “Bu hakaretler edilirken onları dinleyen, Tayyip Erdoğan'a ve Meclis Başkanı'na görevlerini hatırlatırız! Bunları kim görevlendiriyor? Kim soruşturma açmıyor?" ifadesini kullandı. 

 

CHPÖzgür ÖzelAtatürkzalimkafirimamAyasofya

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