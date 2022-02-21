CHP'li milletvekilleri Beyoğlu'nda yıkıma gelen ekiple tartıştı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkımlar başladı. Mağdur edildiklerini söyleyen vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP İstanbul milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Sezgin Tanrıkulu ve Gökan Zeybek, mahalleye gelen yıkım ekibiyle tartıştı. Kılınç, “Şu anda burada bir proje başlamadığı için hukuken yıkım da olamaz. Elinizde yetki belgesi olmadan yaptığınız uygulama hukuk dışıdır. Hukuksuz işlem yapmaktan yargılanmak zorunda kalırsınız” diyerek yıkım ekibini uyardı.

Beyoğlu’na bağlı Fetihtepe mahallesinde yıllardır gündemde olan kentsel dönüşümde, hak sahipleri ile uzlaşma olmadan yıkımlar başladı. CHP İstanbul milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Sezgin Tanrıkulu ve Gökan Zeybek, evleri yıkılmaya başlanan yurttaşlar ile bir araya geldi.

CHP milletvekilleri mahalledeyken yıkım ekibi de bazı binaları yıkmak için mahalleye geldi. CHP milletvekilleri, yasaya göre üçte iki çoğunluk sağlanması gerektiğini, ancak bu çoğunluğun sağlanmadığını belirterek yıkım ekibine “hukuksuz uygulama yaptıkları” konusunda uyarıda bulundu. Çevre güvenliği ve yıkım için ruhsat alınmadan binaların yıkılmasının yasaya aykırı olduğunu belirten Yüksel Mansur Kılınç, Beyoğlu Belediyesi tarafından gönderilen yıkım ekibinin sorumlusu olan kişiye yetki belgesini sordu. Ancak yetkili olduğunu belirten çalışan belgeyi gösteremedi. Bu sırada milletvekilleri ile bu çalışan arasında tartışma yaşandı.

Kılınç, “Şu anda burada bir proje başlamadığı için hukuken yıkım da olamaz. Elinizde yetki belgesi olmadan yaptığınız uygulama hukuk dışıdır. Hukuksuz işlem yapmaktan yargılanmak zorunda kalırsınız” diyerek yıkım ekibinin sorumlusu olduğunu belirten bu çalışanı uyardı.

Vatandaşlar ise yıkılacak evlerinin karşılığında kendilerine nasıl bir konut verileceğinin belli olmadığını, ayrıca 20 yıl süreyle borç ödemek zorunda bırakılacaklarını ifade ederek evlerinin, dükkanlarının gasp edildiğini öne sürdü.

Milletvekillerine dert yanan bir vatandaş, “Bir daire veriyorlar ve 280 bin lira da borçlandırıyorlar bizi. Resmen bizi yerimizden kovuyorlar. Bizim o parayı ne ödeyecek gücümüz var ne de 1 artı 1 daireye sığacak bir durumumuz var” dedi.

Bir esnaf ise “Benim beş katlı binama 68 metrekare veriyorlar. Memur maaş zammına endeksli borçlandırıyorlar. Geçen sene memur zammı yüzde beşti. Bu yıl yüzde 65 oldu. Bin 600 lira daha bindi üzerimize” diye konuştu.

"Esnafın ruhsatlarını iptal ederek zorla boşaltıyorlar"

Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenel Kartal da 40 davada yürütmeyi durdurma kararı aldırdıklarını, 100’e yakın davanın da devam ettiğini belirterek, “Kentsel dönüşüm alanında 937 konut 150 dükkan var. Üçte iki çoğunluk sağlanmış değil. İçinde oturanların yarısının uzlaşmadığı binaların kapılarını, pencerelerini söktüler. Esnafın ruhsatlarını iptal ederek zorla boşaltıyorlar. Nüfus müdürlüğünün bile haberi olmadan bu mahalledeki adreslere şerh koydular ki dışarıdan mahalleye yerleşimler olmasın. Buranın daha imar planı bile yok. Yazık günah bu insanlara. Burada insanlar yoksul, emekli; zaten geçinemiyorlar. 20 yıl nasıl borç ödeyecek” dedi.

Burada konuşan Yüksel Mahsur Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın soru önergesine verdiği yanıtta henüz uzlaşmanın sağlanmadığını itiraf ettiğini aktararak, “Fetihtepe’de kentsel dönüşüm ve ikna çalışması adı altında insanlar tehdit ediliyor” diye konuştu.

Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na seslenerek, “Kiracılara bir an önce çıkın. ‘Eğer verdiğimiz süre içinde çıkmazsanız size kira yardımı yapmayacağız’ diyorlar. Henüz bir uzlaşma sağlanmadan ve yasal koşullar yerine getirilmeden yıkıma geliyorlar. Yasal koşulları yerine getirmedikleri halde bazı daireleri boşaltarak ve oralarla ilgili yıkım uygulamaları yaparak binada oturan komşularımızı resmen tehdit ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Fetihtepe’de, içinde tehdit, şantaj olan yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum” dedi.

"Başladığımız noktadan daha kötü bir noktadayız"

Gökan Zeybek ise “Beceriksiz, basiretsiz, öngörüsüz uygulama yüzünden, başladığımız noktadan daha kötü bir noktadayız. Biz, kentsel dönüşüm değil, yerinde, insanların mağdur edilmediği mülkiyet çözümlerini hep savunduk” diye konuştu.

Sezgin Tanrıkulu da “Seçimlere uzun bir zaman kalmadı. İnşallah sizlerin katkısıyla bu iktidarı göndereceğiz. Sizlerin rızasıyla kültürünüze, sosyal çevrenize uygun bir yapılaşmayı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.