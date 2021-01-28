CHP'li Mahmut Tanal: Melih Gökçek 'kayınvalide kontenjanından' aşı oldu, aynı durumdaki vatandaşı reddettiler

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kayınvalidesi ile birlikte yaşadığını beyan ederek aşı olmasına ilişkin, "Kayınvalidesi 80 yaşın üzerinde olduğu için Melih Gökçek'e bunu yaptınız. Melih Gökçek'e uygulanan hukukun tüm vatandaşlara uygulanmasını istirham ediyorum. İşte dilekçe, işte kayıt. Böyle kayırmacılık, adaletsizlik, hukuksuzluk olmaz" dedi.

Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 105 yaşındaki kayınvalidesi ile aynı evde yaşadıklarını belirterek eşiyle birlikte aşı olan Gökçek'i örnek göstererek, 85 yaş üzeri bir yurttaşın aynı adreste yaşadığı kızı ve damadının aşı olmadığını aktardı.