CHP’li Kaya; "Her şey ucuzladı diye algı yaratanlar için market alışverişimin videosunu çektim"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Her şey ucuzladı diye algı yaratanlar için market alışverişimin videosunu çektim. Su, çay, ekmek, makarna, pirinç, deterjan, salça, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu ve ayçiçeği yağı (2 litre) aldım. Toplam 627 TL ödedim. Ayçiçeği yağı bir adetten, deterjan ise 2 adetten fazla alınamıyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara’da yaptığı market alışverişinin videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Kaya, temel gıda ve temizlik ürünlerini toplam 627 lira ödediğini belirtti. Kaya, alışveriş videosunu şu notla paylaştı. “Her şey ucuzladı diye algı yaratanlar için market alışverişimin videosunu çektim. Su, çay, ekmek, makarna, pirinç, deterjan, salça, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu ve ayçiçeği yağı (2 litre) aldım. Toplam 627 TL ödedim. Ayçiçeği yağı bir adetten, deterjan ise 2 adetten fazla alınamıyor.”