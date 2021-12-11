CHP'li Karaca: İçişleri Bakanı kontrolünü kaybetmiş durumda, derhal bakanlık görevinden alınması gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu’nda, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında yaşananlarla ilgili olarak; “İçişleri Bakanı gerçekten kontrolünü kaybetmiş durumda. Bütçe, bir bakanın, bakanlığın 1 yıllık süreçte yaptıkları ve yapacaklarının tartışıldığı yerdir. Bu kadarına da tahammül edemeyecek kadar öfke kontrolü kaybı yaşıyorsa, derhal bakanlık görevinden alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İzmir'de bir dizi etkinliğe katılan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaşananları ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Karaca, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in üzerine yürümesi ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Siyasetçi eleştiriden beslenerek, yaptıklarının muhasebesini yapabilir. Bütçe de bir bakanın, bakanlığın 1 yıllık süreçte yaptıkları ve yapacaklarının tartışıldığı yerdir.

Eğer bu kadarına da tahammül edemeyecek kadar öfke kontrolü kaybı yaşıyorsa ben İçişleri Bakanının derhal Türkiye Cumhuriyeti devletinde bakanlık görevinden alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ülkede İçişleri Bakanı, 84 milyon yurttaşın huzur ve güvenliğinden sorumludur. Huzurdan ve güvenlikten sorumlu bir bakanın ana muhalefet partisinin grup başkanvekiline bu şekilde saldırıya geçmesi; hangi güvenliği, hangi huzuru koruyacak. Bu anlamda bir an önce görevden alınması ve Türkiye’de gerçekten İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek birinin orada olması gerekir diye düşünüyorum."