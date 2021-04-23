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CHP'li Karaca'dan Bakan Soylu'ya videolu yanıt: Bu, bana "yalancı" demiş

23 Nisan 2021 18:52

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini etiketleyerek paylaştığı videoya yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Soylu'nun AKP'ye muhalefet ettiği dönemdeki açıklamalarının videosunu paylaşan Karaca, paylaşımına "Bu, bana "yalancı" demiş" ifadelerini ekledi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada CHP tarafından dile getirilen güvenlik güçlerinin şiddete duyarsız kaldığına ilişkin iddiaların “yalan ve iftira” olduğunu söylemiş. Daha sonra yaptığı ikinci bir paylaşımda ise CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın iddiaya ilişkin açıklamasını paylaşarak "Söyledikleri apaçık yalan. Kimler bu yalancılar? Ne söylediler? Diye merak edenler için" ifadelerini eklemişti. 

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