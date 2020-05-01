CHP'li kadın vekiller: 'Kapitalist sistemin, ataerkil zihniyetin dayatmalarına karşı yaşasın 1 mayıs!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın milletvekilleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Türkiye'deki kadınların sorunlarını dile getirdikleri ve tüm işçilerin bayramını kutladıkları bir video paylaştı.

CHP'li vekiller videoda, 'Kapitalist sistemin, ataerkil zihniyetin dayatmalarına karşı Yaşasın 1 mayıs!', 'Türkiye’de 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında görünüyor.', 'Evde kalmak hep güvenli değil. kadınlar şiddete maruz kalıyor', 'Kadınlar çalıştıkları her yerde eşit ücreti hak ediyor' dedi.

CHP'li kadın vekiller, bu videoyu sosyal medyada #GörünmeyenEmekSesiniYükselt etiketiyle paylaşıyor.

İşte videodaki CHP'li kadın milletvekilleri ve söyledikleri;

Lale Karabıyık, "Çalışma hayatında yer alamayan, alsa da güvencesiz, sendikasız ve sigortasız çalışmaya zorlanan tüm kadınlar adına, emek sömürüsüne son diyoruz!" dedi.

Gülizar Biçer, "Hayatın her alanında görmezden gelinen emeğimize iktidarın biçtiği değer, bu salgında hepten gün yüzüne çıkıyor.

Gamze Akkuş İlgezdi, "Evde kalmak hep güvenli değil. kadınlar şiddete maruz kalıyor"

Gökçe Gökçen, "Kadınlar her alanda daha fazla çalışmaya, dayatmalara isyan ediyor!"

Fatma Köse, "Türkiye'de milyonlarca kadın, aile işçisi adı altında tarlalarda ücretsiz çalışıyor."

Candan Yüceer, "Yüzde yetmişini kadınların oluşturduğu sağlık emekçileri, hayatları riske girmeden çalışmak istiyor!"

Burcu Köksal, "Yönetim kademelerinde kadının adı yokken mevsimlik işçilerin yarısına yakını kadınlardan oluşuyor."

Sibel Özdemir, "Ev temizliğinde çalışan bir milyondan fazla ev işçisi kadın, sigortalı olmak istiyor!"

Jale Nur Süllü, "Kadınlar tarlada, fabrikada, plazada, çalıştıkları her yerde ve her alanda eşit işe eşit ücret diyor!"

Sera Kadıgil, "Ve unutmayın hangi işte olursa olsun, kadınların mesaisi eve döndüklerinde de devam ediyor!"

Suzan Şahin, "Üstelik milyonlarca ev emekçisi kadının evinde verdiği emek tümden yok sayılıyor."

Gülizar Emecan, "Ev işleriyle uğraşmak zorunda olduğu için sadece geçen sene 500 binden fazla kadın işinden oldu."

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Türkiye’de 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında görünüyor."

Gamze Taşçıer, "İş gücüne katılamama nedenlerinin başında ev işleri geliyor. Kadınlar ev ve bakım işlerine erkeklerden beş kat fazla zaman harcıyor."

Selin Sayek Böke, "Yani dünya, kadınların görünmeyen emeğiyle dönüyorken sistemin çarkları önce kadınları öğütüyor."

Aysu Bankoğlu, "Biz işte bu cinsiyetçi iş bölümünü de, ayrımcılığı da, emeğimizin yok sayılmasını da reddediyoruz!"

Müzeyyen Şevkin, "Biz kadınlar, görünen kadar görünmeyen emeğimizle de varız, burdayız!"

Neslihan Hancıoğlu, "Kadın, erkek tüm emekçiler için daha adil, daha eşit bir düzen mümkün!"

Sevda Erdan, "Kapitalist sistemin, ataerkil zihniyetin dayatmalarına karşı Yaşasın 1 mayıs! Yaşasın işçinin, emekçinin bayramı!"