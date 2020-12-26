CHP'li Kadıgil'den torba yasa tepkisi: Amacı, yalakalık etmeyi reddeden demokratik kitle örgütlerini yok etmek

"Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde “Ahlaksız teklif” gerilimi yaşandı.

Tasarının derneklere getirdiği düzenlemeler üzerine Meclis kürsüsünde bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in, çıkarılan torba yasayı “ahlaksız teklif” olarak nitelendirerek tek amacının “Şahsım devletine yalakalık etmeyi reddeden demokratik kitle örgütlerini yok etmek” olduğunu söylemesi tartışmalara neden oldu.

Getirilen teklifin uluslararası ve anayasal pek çok maddeyi ihlal ettiğini belirten Kadıgil, otoriter rejimlerin Demokratik Kitle Örgütleri’ne düşmanlığının aslında bu üç kelimede saklı olduğunu belirterek “Otoriter rejimler neden ille ki düşmandır demokratik kitle örgütlerine? Aslında temel sorun gördüğünüz gibi isimde başlıyor; Demokratik! Kitle! Örgüt! Sokakta 3 kişi görse üstüne gazla saldırma noktasına gelmiş “Şahsım Devleti” için bu üç kelimenin yan yana gelmiş olması zaten başlı başına bir sorun!” dedi.

Teklifin hak mücadelesi veren tüm kesimleri hedef aldığını söyleyen Kadıgil, “Biz bunu, biz varız, buradayız diyen ve en temel insan hakları için onurla direnen LGBT+ derneklerine duyduğunuz nefrette görüyoruz! Erkek egemenliği altına alamadığınız kadın derneklerine yönelik saldırılarınızda görüyoruz! Yandaşlarınıza ya da emperyalistlere peşkeş çektiğiniz derelerimiz, ormanlarımız, topraklarımız için direnen çevre örgütlerine ettiğiniz zulümde görüyoruz! Tüm baskılarınıza rağmen azimle insan haklarını savunan ve ne kadar kirli çamaşırınız varsa ortaya döken örgütlere yaşattıklarınızda görüyoruz! Türk tabiplerini, baroları hain ilan eden faşist ve zehirli dilinizde görüyoruz” dedi.