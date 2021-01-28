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CHP'li Kadıgil’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Z kuşağı yanıtı: Çok beklersin oy

28 Ocak 2021 15:16

CHP İstanbul Milletvekili Av. Sera Kadıgil Tele1 ekranlarında İsmail Dükel’in sunduğu “Habere Doğru” programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için söylediği "Bu adam SGK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerdeki durumu Z kuşağı bilmiyor" ifadelerine yanıt verdi. 

“Z kuşağında sizinle ilgili bir "sıkıntı" olduğunun farkındasınız. Emin olun, her şeyi sizden çok daha iyi görüyor ve biliyorlar. Bu bilgiyle yaşayacak ve ilk seçimde gideceksiniz” diyen Kadıgil, "Önümüzdeki ilk seçimde 7 milyonu aşkın gencin oy kullanacağını belirterek "Siz gençlere iş imkanı sağlamazken, düşünceleri ifade edeceğiz mecralar açmazken, 16 yaşında çocuğu apar topar çevik kuvvetle gözaltına alırken çok beklersin oy. Geçmiş olsun diyorum" dedi. 

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam SGK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerdeki durumu Z kuşağı bilmiyor

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