CHP’li Gürsel Tekin: HDP’li belediyeler kayyım yönetiminde; komşuda yangın varken sessiz kalmayacaksınız, bu yangın size de sıçrayacak

Ticaret Bakanlığı, AKP'nin çok sayıda büyükşehir belediyesinin yönetimini kaybettiği yerel seçimlerin hemen ardından 15 Mayıs 2019’da belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atama yetkisinin belediye başkanından alıp belediye meclislerine veren bir genelge çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı. Yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğuyla reddeden Danıştay, genelgenin iptaline yönelik başvuruya ilişkin olarak daha sonra karar verecek.

Halk TV’de Gökmen Karadağ’ın sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı;

"Muhalefet olarak da öz eleştiri yapmalıyız. Mart'ta seçin yapıyorsunuz. 1 ay sonra belediyeler görevden alınıyor. Kayyım atanıyorsa biz aval aval bakarak bu sorunu çözebilir miyiz? Yüksek bir oyla seçiliyorsunuz birilerinin talimatıyla kayyım atanıyor"

Tekin, Karadağ'ın "Neden konuşmaya HDP'ye yönelik kayyımdan başladınız, bu da mı kayyım?" şeklindeki sorusuna ise, "Nedeni şu; komşuda yangın çıkarken seyirci kalmayacaksınız kardeşim. Bu yangın size sıçrayacak" yorumunu yaptı.