CHP'li Gürer, patates üreticilerini ziyaret etti: "1 ton patates, 1 çeyrek altın etmiyor"

Patates üreticilerini tarlada ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patatesin tarlada 40 kuruşa bile alıcı bulamadığını belirterek, “1 ton patates, 1 çeyrek altın etmiyor. Borç batağı içindeki çiftçi bırakın düğün yapmayı, düğüne bile gidemiyor. Çocuklarına harçlık verecek para bulamayan çiftçi, bayramı bayram gibi yaşayamıyor” dedi.

Türkiye’de girdi fiyatları artarken, patates fiyatlarının ters orantılı olarak düştüğüne dikkat çeken Gürer, “Patates tarlada, 40 kuruşa bile alıcı bulamıyor. 1 ton patates bir çeyrek altın bile yapmıyor. Borç batağı içindeki çiftçi bırakın düğün yapmayı, düğüne bile gidemiyor. Çocuklarına bayram haşlığı verecek para bulamayan çiftçi, bayramı bayram gibi yaşayamıyor” görüşünü dile getirdi.

CHP’li Gürer’e patates tarlasında sorunlarını ileten çiftçiler ise elektrik, su ve kredi borcu nedeniyle zor durumda olduklarını vurgularlarken, “Perişanız, evimize ekmek götüremiyoruz, bankalarda mağduruz, arabamıza, motorumuza mazot alamıyoruz. Patatese taban fiyatı koyarak hükümet bize yardımcı olsun. Bir saatlik suyun parası 80 TL bu yükün altından kalkamıyoruz” sözleri ile tepkilerini dile getirdiler.

Kaynak: Anka