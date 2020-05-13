CHP'li Gökhan Zeybek: AKP'li meclis üyesinin Esenler'deki kanunsuz inşaatı yüzünden yüzlerce insan evsiz kaldı; mağdur aileler cemaat yurtlarına yerleştirilmiş

CHP PM Üyesi, İstanbul Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Mimar Gökan Zeybek, İstanbul Esenler Kemer Mahallesi’nde temelinde göçük meydana gelen inşaat ve bundan dolayı toprak kayması riski bulunan mahalle hakkında konuştu. Zeybek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talep ettiği borçlanma bütçesinin İBB Meclisinden geçmemesi için olağanüstü çaba gösteren Sayın Tevfik Göksu’nun Belediye Başkanı olduğu Esenler Kemer Mahallesinde şu anda yüzlerce insanımız, yandaşı korumak uğruna alınan uygunsuz kararlar neticesinde evsiz durumda" dedi.

KRT TV “Haber Aktif” programında Ebru Birçak’a açıklamalarda bulunan Zeybek, "AKP Esenler Belediye Meclis Üyesi'nin ruhsata uygun yapılmayan, kanunsuz inşaatı yüzünden oluşan toprak kayması nedeniyle evleri mühürlenen yüzlerce Esenler ilçesi sakini vatandaşımızın, olayın meydana geldiği zamanın çok öncesinde yandaş müteahhiti defalarca Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya ve Esenler Belediyesi yetkililerine şikayet etmelerine, uyarmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz" diye konuştu.

"Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun uğruna vatandaşı belediyeden kovdurtacak kadar koruduğu müteahhit kim?” diye soran Zeybek, sözlerine şöyle devam etti; “AKP meclis üyesini ve yaptığı inşaatı korumak için Esenler Belediyesi'ne şikayet için gelen vatandaşların kovulduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Bu da yetmezmiş gibi; belediyeden kovulan vatandaşlar evlerinin mühürlenmesi sonucunda İlim Yayma Cemiyeti'nin yurtlarına yerleştirilmiş durumdadır. Zor koşullarda, ne yapacaklarını bilmeyen vatandaşlar, ne yedikleri, ne içtikleri bilinmeden belirsizliklerle dolu bir çıkmaza sürüklenmiş bir haldedir.