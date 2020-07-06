CHP'li Engin Özkoç, Adalet Komisyonu'nda avukat cübbesini anlattı: Düğmeli bir cübbe olmasının önüne geçelim

TBMM Adalet Komisyonu’nda “çoklu baro" teklifi görüşmeleri sırasında CHP milletvekilleri, AKP ve MHP’li milletvekillerine cübbe ve dikiş seti vererek tasarıyı protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Gelin bu cübbenin düğmeli bir cübbe olmasının önüne geçelim” dedi.

Toplantının dördüncü gününe CHP milletvekilerinin “cübbeli protestosu” damga vurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, avukat cübbesi giydi ve şöyle dedi:

“Avukatlık Kanunu’nda bize dayatılan değişiklik, ihtiyaç değil, hırsın ve kavganın sonucudur. Biz ülkenin özgürlüğüne yakışır yasaları çıkarsın istiyoruz. Biz ayrışmak istemiyoruz, üretime dönük yasaları, bir arada ve birlikte çıkarmak istiyoruz. Kararların TBMM’den alınmasını istiyoruz. Bu cübbe adaleti temsil ediyor. İster yoksul olun ister zengin, bu cübbeyle karşılaştığınız zaman sizi koruyacak ve adaletin sizi savunacak olduğunu görüyorsunuz. Bu cübbede düğme yoktur. Bu, saygı duyacağınız bir şeydir. Bu tasarı, bu cübbeyi giyen avukatları siyasallaşatırıyor ve ayrıştırıyor. Hakim olanların karşısında bu cübbeyi iliklemek düşüncesi hasıl olursa, o zaman büyük sıkıntı olur. Burada düğmesi, iğne ve ipliği var. Biz bunu reddediyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için birlikte olmak gerekiyor. Gelin, bu cübbenin düğmeli bir cübbe olmasının önüne geçelim.”

Öte yandan Meclis önünde dört gündür Adalet Komisyonu'ndaki toplantılara katılmak için bekleyen baro başkanları da Adalet Komisyonu'nun hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti gönderdi. Yapılan açıklamada, "Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin!" denildi.

TIKLAyın - Toplantılara alınmayan baro başkanları, Adalet Komisyonu üyelerine düğme ve cübbe hediye etti