CHP'li Emir "Yakalandılar" notuyla paylaştı; "Sağlık Bakanı, yardımcısının 17 yıldır hülle yoluyla aldığı kamu ihalelerine yanıt veremedi"

T24 Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Medipol Üniversitesi rektörüyken Sağlık Bakanı Yardımcılığına atanan Sabahattin Aydın'la ile ilgili iddiasını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e-nabız ile ilgili verdiği yanıtı ve ardından kendisinin "Verilen ihaleleri söyledim bunlar zoruna gitmemiş, e-nabız zoruna gitmiş" dediği anları birleştirerek paylaştı.

Emir söz konusu Twitter hesabından paylaştığı söz konusu videoya "Sağlık Bakanı, yardımcısının 17 yıldır hülle yoluyla aldığı kamu ihalelerine yanıt veremedi. Bir tek e-nabız iddiamıza takılmış, onun üzerinden de algı yaratmaya çalıştı. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. Yine bize yakalandılar" notunu düştü.

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri üzerine konuşan Murat Emir, Sağlık Bakanı yardımcı Sabahattin Aydın ile iddiasını şu sözlerle anlatmıştı;

"Size bir olay anlatacağım. Sayın bakan iyi dinlesin, sayın bakan yardımcısı da bunu çok iyi dinlesin. Sabahattin Aydın, sayın bakanın çok sevdiği ve Medipol'den transfer ettiği bakan yardımcısı. Aydın, 2003'te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olur. O sırada eşi Sibel Aydın bir şirket kurar. Şirketin adı Bilbest Bilişim Sağlık Limited Şirketi. Bu şirket Sağlık Bakanlığının yazılım işlerini almaya başlar. O sırada bu gündeme gelince Sibel Aydın, notere gider ve ortaklığını bitirir ve o sıradaki müsteşar yardımcısı üstündeki yükü atmış gibi görünür. Bize göre ahlaki açıdan uygun olmayan bir şey."

CHP’li Emir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“O sırada bu işler yürür gider. 2010'da sayın Bakan Yardımcısı, müsteşarlığı bırakınca bu sefer aynı şirkete bu arada bakanlığın bütün kamu ihalelerini alan, milyon dolarları götüren bu şirkete bu sefer oğlu Muhammed İkbal Aydın tekrar ortak olur. Buradan ne anlıyoruz. Bu bir hülleli işlemdir. Yani müsteşar yardımcısı, eşinin, kendisinin, oğlunun malı götürdüğü fark edilmesin diye hülle yapmış ve birini atamış oraya. Görevi bitince de oraya tekrar oğlunu getirmiştir. Bu şirketin aldığı ihaleler saymakla bitmez. Hasta Yönetim Sistemi, Hasta Bilgi Sistemi, kamu bölge hastanelerinin ihaleleri, en son 2015'te e-nabız bu şirket tarafından yapılıyor. İhalelerin hepsi davet usulü, yağlı ballı, hiçbiri gerçek ihale değil. Şimdi bu para helal para mı? Çıkıp bu soruya cevap vermeyeceksiniz. Birçok soruma cevap vermediğiniz gibi. Yargı bırakmadınız memlekette."

Bakan Koca'dan Emir'e yanıt

Bakan Koca da CHP Milletvekili Emir'in iddialarına şöyle yanıt vermişti;

"e-nabız Türk Telekom tarafından nisan 2015 yılında yapıldı. Peki Türksat tarafından da 2016'dan itibaren de hizmet verilmeye devam ediyor. 2015'de e-nabız ilk defa kuruluyor, 2015'den bu yana 1 liralık alışveriş gösterebileceğiniz bir fatura var mı? Bu millete söyleyeceğiniz sözünüz var mı, yazık değil mi? Bakın pandemi dönemindeyiz 83 milyon bir ve beraber olmak zorundayız."