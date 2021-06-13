CHP’li Emir: Her dört gençten biri işsizlikle boğuşurken, AKP’lilerin çocukları lüks içinde yaşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Murat Emir, işsizlik ve yoksulluk üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden yapılan bir videoyu paylaşarak "Her dört gençten biri işsizlikle boğuşurken, AKP’lilerin çocukları lüks içinde yaşıyor" dedi.

CHP'li Murat Emir sosyal medya hesabından yoksulluk ve işsizlik üzerine bir video paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden yapılan videoda Emir #BuMudurAdalet etiketini kullandı.

Video Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri yer aldı:

"İktidarı uyardık kimse aç ve açıkta kalmasın, herkesin bir gelecek güvencesi olsun. 18 yıldır bir kişi Türkiye'nin hemen hemen her noktasına egemen. 18 yıldır siz ülkeyi yönetiyor, hala on binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir derdimiz vardır. Çarşı pazar ateş pahasıyken saray beslemeleri 5-6 yerden dünyanın aylığını alıyorlar. Bu mudur adalet?"