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CHP’li Emir: Genel Başkanımızın açıkladığı adrese teslim ihale ‘tek’ değil

28 Ocak 2022 15:46

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" dediği Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi tek adrese teslim ihale olmadığını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı adrese teslim ihale 'tek' değil" değerlendirmesini yaptı.

Emir, Halk TV yayınına bağlandı. Emir, "Genel Başkanımız Sn Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı adrese teslim ihale 'tek' değil, hemen hemen hepsi 21/b ile ilan edilmeden ve açık ihaleden kaçarak yapılıyor. Yapılan ihaleleri beğenmiyorlarsa, hemen iptal edip yenisini, yeni fiyatlarla yapıyorlar. Projeye değil ranta karşıyız!" ifadesini kullandı. 

 

 

 

 

CHPMurat EmirKemal Kılıçdaroğlu

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