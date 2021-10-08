CHP’li Emir: Biz geleceğiz, komisyonları kuracağız, hepiniz gelip hesap vereceksiniz; bunu da bilin!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Biz geleceğiz, komisyonları kuracağız, hepiniz gelip hesap vereceksiniz; bunu da bilin!" dedi.

Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığıı konuşmada, “Türkiye’de savcı bırakmadınız. Sezgin Baran Korkmaz'ı sahte olmayan MASAK raporuyla bir günlüğüne serbest bırakan İstanbul savcısını Bakan Yardımcısı, o sıradaki Cumhuriyet Başsavcısını da Anayasa Mahkemesi üyesi yaptınız. Biz geleceğiz, komisyonları kuracağız, hepiniz gelip hesap vereceksiniz; bunu da bilin!” diye konuştu.