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CHP’li Emir: Biz geleceğiz, komisyonları kuracağız, hepiniz gelip hesap vereceksiniz; bunu da bilin!

"Türkiye’de savcı bırakmadınız"

08 Ekim 2021 10:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Biz geleceğiz, komisyonları kuracağız, hepiniz gelip hesap vereceksiniz; bunu da bilin!" dedi.

Emir,  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığıı konuşmada, “Türkiye’de savcı bırakmadınız. Sezgin Baran Korkmaz'ı sahte olmayan MASAK raporuyla bir günlüğüne serbest bırakan İstanbul savcısını Bakan Yardımcısı, o sıradaki Cumhuriyet Başsavcısını da Anayasa Mahkemesi üyesi yaptınız. Biz geleceğiz, komisyonları kuracağız, hepiniz gelip hesap vereceksiniz; bunu da bilin!” diye konuştu. 

CHP Ankara MilletvekiliMurat Emirkomisyınhesap

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