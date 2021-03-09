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CHP'li Doğan Subaşı: Divanhane'nin yıkılmasının nedeni, Katarlıların ortak olduğu Haliçport'un otoparkına giden yol

09 Mart 2021 12:29

İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İstanbul’da bulunan tarihi Divanhane Karakolu binasının yıkılmasının nedeninin Haliçport'un otoparkına gidecek yolu açmak olduğunu söyledi. 

Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Karakolu’nun yıkımına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) itirazları, iptal başvurusu ve projeye gerekçe gösterilen yol güzergâhını değiştirmesine rağmen devam ediliyor.

İBB Meclis toplantısında konuşan Subaşı, “Yol yapmak için Divanhane Karakolu'nu yıkıyorlar. Çünkü yol, Katarlıların ortak olduğu Haliçport'un otoparkına gidiyordu. Ecdadımızın eserlerini yıkacak kadar bu Katar sevginiz nereden geliyor?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan SubaşıDivanhane binasıDivanhane Eski Karakolustanbul Büyükşehir BelediyesiHaliçportİBB Meclis

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