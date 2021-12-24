CHP'li Böke, İstanbul Üsküdar'da pazarın nabzını tuttu: "İşler çok kötü, her şey ateş pahası"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Üsküdar’da ziyaret ettiği pazarda vatandaşların ve esnafın hayat pahalılığıyla ilgili şikayetlerini dinledi. Esnaf “İşler çok kötü” derken, vatandaş “Her şey ateş pahası” diye konuştu. Bir vatandaş, "Pazar’a geldim alışveriş yapayım diye her şey gerçekten çok pahalı. Ne olacak böyle bilmiyorum. Elim yanmıyor, artık bütün vücudum yanıyor” derken bir başka vatandaş, 3 haftadır ilk kez pazara geldiğini, her şeyin çok pahalı olduğunu söyledi. Bir vatandaş da “42 yıllık eşim kafayı yedi evde. Biz birbirimize girdik bu sıkıntı, geçim sıkıntısı yüzünden" diye dert yandı.

CHP Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Üsküdar Bulgurlu Cumhuriyet Mahallesi Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek, pazar ekonomisinin nabzını tuttu. Perşembe Pazarı’nı baştan sona gezip esnafa bol kazanç dileyen Böke'ye, CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İl Yöneticisi Mert Bahçetepe ve Halil Küzel, İBB ve Üsküdar Meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ve katılımcılar eşlik etti.

“ELİM YANMIYOR ARTIK BÜTÜN VÜCUDUM YANIYOR”

CHP'li Böke ve vatandaşlar arasında şu diyaloglar yaşandı:

Vatandaş: Pazar’a geldim alışveriş yapayım diye her şey gerçekten çok pahalı. Ne olacak böyle bilmiyorum. Elim yanmıyor, artık bütün vücudum yanıyor. Bir tane kızım var üniversitede okuyor, ben 50 lira veriyorum çocuğuma. 50 lira ile ne içebilir, biri kahve içerken çocuğun kahve içmese olur mu? Olmaz. 50 lira ya. İstanbul Üniversitesi'nde Ekonomi okuyor bir de. Ben emekliyim, eşim de emekli. Bir çocuğumuz var, fakat okutamıyoruz. İstediğim gibi okutamıyorum, hayallerini gerçekleştiremiyorum. Emekliyim ek iş arıyorum. 2 bin 250 lira para alıyorum. Bozdur bozdur harca. Sadece bir şansım var evim kira değil.

Böke: Geçinmenin ne kadar zor olduğunu bugün sohbetlerimizde gördük.

Vatandaş: Emeklileri kimse televizyonda konuşmuyor.

Böke: Biz dün bir teklif verdik Meclis'te, emeklilerin en az asgari ücret düzeyinde gelir alması için. Ama AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Vatandaş: AKP, CHP, MHP beni hiç ilgilendirmiyor size açık söyleyeyim mi ben şu an kime oy vereceğimi bile bilmiyorum. Muallakta duruyorum. Niye biliyor musunuz? Benim haklarımı kim koruyorsa ona vereceğim. Benim umurumda değil parti, hiçbir partizanlığım da yoktur.

Böke: Güzel. Ben de size diyorum ki CHP olarak, emeklinin hakkı olan gelirin elde edilebilmesi için teklif verdik, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ben bu bilgiyi paylaşmış olayım.