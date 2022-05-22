CHP'li Bekaroğlu: Bence, cumhurbaşkanlığını en iyi yapacak insan Kılıçdaroğlu'dur

Katıldığı bir programda "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bizim seçtireceğimiz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan gibi yönetmeyecek. 6 lider beraber yönetecek, her türlü karar birlikte alınacak. Bana sorarsanız bunu (Cumhurbaşkanlığı) en iyi yapacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye, hepimiz birleşip Kemal Kılıçdaroğlu’nu adaylaştırıp seçtirmemiz gerekir" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, tv100'de yayınlanan 'Pazar Siyaseti'nde gündemi Pınar Işık Ardor'a değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanlığını en iyi yapacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur"

Mehmet Bekaroğlu, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Bizim seçtireceğimiz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan gibi yönetmeyecek. 6 lider beraber yönetecek, her türlü karar birlikte alınacak. Sonrasında ise anayasa değişikliğine gidilecek. Geçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilecek.

6'lı masa olarak iddia ediyoruz; devletin, bütün her tarafın çivisi çıkmıştır, bütün kurumlar yok olmuştur. Artık Türkiye'de bir Merkez Bankası yoktur. Bit TÜİK yoktur. Bir planlama teşkilatı yoktur. Mahkemeler mahkeme olmaktan çıkmıştır. İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı olmaktan çıkmıştır. Böyle ciddi problemler var. Devletin yeniden yapılanması gibi bir şey var. Bütün bunları yapacak cumhubaşkanı adayı bulunacak. Böyle bir insan. Bana sorarsanız bunu (Cumhurbaşkanlığı) en iyi yapacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye, hepimiz birleşip Kemal Kılıçdaroğlu’nu adaylaştırıp seçtirmemiz gerekir."