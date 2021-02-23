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CHP'li Başarır: Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesi 5.4 milyon dolar; bu bütçeyle biz ancak 'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmi çekebiliriz

23 Şubat 2021 12:27

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nı eleştirdi. Türkiye Uzay Ajansı’nın 5.4 milyon dolarlık bütçesi olduğunu belirten Başarır, Cem Yılmaz’ın GORA ve AROG filmlerinin toplam bütçesinin 13.5 milyon dolar olduğunu hatırlatarak "Durmak yok bizlerin duygularıyla oynamaya devam. Bu bütçeyle biz ancak ‘Turist Ömer Uzay Yolunda’ filmini çekebiliriz" dedi. 

"Kadron yok, üniversiten yok, bütçen yok, uzaya gideceğiz diyorsun. Belki hayaller güzel ama gerçekler bunu göstermiyor" ifadelerini kullanan Başarır, "Siz eğer, uzaya çıkmayı hedef olarak koyuyorsanız bunu bilim yuvalarından ayrı olarak düşünemezsiniz" diye konuştu.

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