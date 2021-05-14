CHP'li Başarır: Süleyman Soylu nasıl süslenmiş, kim temin etmiş hepsi ortaya çıkacak; o koltukta oturmamalı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün yayınladığı 4. videoda İçişleri Bakanı Soylu için kullandığı 'Temiz Süleyman' ve 'Süslü Süleyman' nitelemelerini değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Temiz Süleyman'dan kasıt bakanın temiz olmadığı, 'Süslü Süleyman'dan kasıt ise Soylu nasıl süslenmiş, hangi aksesuarları kullanmış, kim temin etmiş hepsi ortaya çıkacak" dedi.

Başarır şöyle konuştu;

"Efkan Âlâ da Soylu da o koltukta oturmamalı"

"Temiz Süleyman'dan kasıt bakanın temiz olmadığı, 'Süslü Süleyman'dan kasıt ise Soylu nasıl süslenmiş, hangi aksesuarları kullanmış, kim temin etmiş hepsi ortaya çıkacak. Efkan Âlâ milletvekili koltuğunda Soylu da o koltukta oturmamalı. Onların görevi bu ülkede asayişi sağlamak. Suç örgütlerine koruma sağlamak değildir."