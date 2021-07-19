CHP'li Başarır: Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan AYM üyesi İrfan Fidan’a mesaj atıldı mı, atılmadı mı?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın telefonundan 31 Aralık 2020 tarihinde şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi görevini yürüten İrfan Fidan'la mesajlaşıp mesajlaşmadığını sordu.

TELE1 TV'de Zeynel Lüle'nin sorularını yanıtlayan Başarır, “31 Aralık 2020’de Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan şimdiki Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan’a mesaj atılmış mı, atılmamış mı? İrfan Fidan’ın numarası belli, bende de var. MASAK raporundaki en önemli isimler de serbest kalmış. Tarih veriyorum, numara veriyorum. Dönemin Cumhuriyet Başsavcısı olan Fidan’la, SBK mesajlaşmış mı?” dedi.