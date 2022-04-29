CHP'li Başarır, sebze tezgahına oturdu, alışveriş yapan vatandaşların dertlerini dinledi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’i Toroslar ilçesinde sebze ve meyve satışının yapıldığı tezgâhın başına geçti. O sırada tezgâhın önünden geçen bir ev hanımı hayat pahalılığından dert yanarak isyan etti.

Ev hanımı, “Marketten yağ aldım ve şu 1 litrelik yağ 48 lira. 5 kiloluk yağı soruyorum bana 160 lira diyorlar. Aldığımız maaş belli 4250 TL. Nereye vereceğiz? Kira olmuş 1800 TL 2+1 ev. Bir de çocuk var okuyor. Bu garibanlar ne yapacak? Hadi kendimden vazgeçtim, garibanlar ne yapacak. Domatesin fiyatını soruyorum bana 15 TL diyorlar. Yakın zamanda 2 liraya aldığımız domatese 15 lira nasıl verelim?” dedi.

CHP’li Başarır’ın Cumhurbaşkanı ucuz diyor demesine karşılık ev hanımı, “Ona göre ucuz ama bana göre ucuz değil. Ben kendi bütçemi bilirim. Ya biraz insanları düşünsünler, ben artık kendimden vazgeçtim. Bu vatandaşlar, garipler ne yapsın? Yetmiyor, vallahi yetmiyor. 2 iş yapıyorum; bazen temizliğe gidiyorum. Devletin verdiği çocuk parası 200 TL. Verdikleri neye yetecek? 200 TL nedir? Bu insanlar eğer konuşamıyorsa bir sebebi var ki konuşamıyor. Ekmek olmuş 3 lira. Eskiden ekmek çöp oluyordu şimdi artık insanlar çöpten ekmek topluyor.” İfadelerini kullandı.

CHP’li Başarır ev hanımının elindeki bir litrelik yağı alması üzerine ev hanımı, “Ağabey, o bir litrelik yağın bir damlası bile benim için önemli.” dedi ve bunun üzerine CHP’li Başarır, “Ben, senin adına bunu mecliste yağ çekenlerin önüne atacağım. Bu yağ şişesini AKP milletvekillerine, yağ çeksinler diye vereceğim” sözleriyle karşılık verdi.