CHP'li Başarır Osmangazi Köprüsü'nden seslendi: Her gün 6 milyon TL ödüyoruz; Beşli Çete'ye devlet eliyle yardım yapılıyor

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, kısıtlamalar dolayısıyla sokağa çıkma yasağının bulunduğu 10 Ocak Pazar gününde, Osmangazi Köprüsü üzerinden iktidara seslendi ve ‘kamulaştırma’ çağrısında bulundu. Başarır, "Her gün 6 milyon TL ödüyoruz; Beşli Çete'ye devlet eliyle yardım yapılıyor" dedi.

"Yollar boş ama geçiş garantisi var"

Osmangazi Köprüsü’nün üzerinden iktidara seslenen CHP’li Başarır, ‘’Bugün sokağa çıkma yasağı var. Yollar bomboş ama biz her gün için Beşli Çete'ye, 40 bin araç garantisi vermişiz. 2021 yılı zamlarına göre; otomobiller için geçiş ücreti 147.5 TL oldu. Bir günde bu rakam 6 milyon TL yapar" sözlerini dile getirerek verilen rakamı ve geçiş garanti ücretlerini eleştirdi.

"Tüm vatandaşlara yasak var ama Beşli Çete'ye yasak yok"

CHP’li Başarır, ‘’İşçiye pandemi, köylüye pandemi, memura pandemi ama bu beyefendilere yasak ve pandemi yok. Her gün 6 milyon TL’yi ödüyoruz. Verilen geçiş garantileri, vatandaşımızın cebinden çıkarken ve salgın döneminde vatandaşımıza aylık yardım bile yapılmazken, bu ‘Beşli Çete’ ye ise devlet eliyle geçiş garantileri üzerinden yardım yapılmaktadır’’ ifadelerini kullanarak CHP’nin ‘Kamulaştırma’ çağrısını da yineledi.