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CHP'li Başarır market manav gezdi: Şoka girdik

03 Şubat 2021 11:27

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yalova’ya yapmış olduğu ziyaret esnasında CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Selman’la birlikte market ve manav gezdi. 

Şok markete giren CHP’li Başarır, fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek "Gerçekten Şok'a girdik" dedi. 

Sokakta satış yapan bir manavı da ziyaret eden Başarır, halkın çürük domatesleri almak zorunda kaldığını, marketler raflarındaki ürünlerin neredeyse yüzde yüz zamlandığını belirterek, "İktidarın izlediği kayırmacı politikalar nedeniyle üretici mutlu değil, esnaf mutlu değil, sokaktaki vatandaş ise tebessüm dahi edemez hale geldi.” dedi.

Ülkedeki gelir dağılımının adaletsizliğine değinen CHP’li Başarır, “Gelir dağılımdaki terazi halktan yana değil, 5’li yandaş şirketten yana ağır basıyor. Güzel ülkemizin gelir kaynakları halka değil, AKP İktidarına yakın olan iş adamlarına dağılıyor. Zengin etmek için her türlü imkanları yandaşlarının önüne seren İktidar, halkın geçinmek için artık kıyafetinden değil yiyeceğinden kıstığının farkında bile değil. İşte halkımızın gerçek gündemi bu. Dayatmalarla bu ülkeyi yönetirseniz; öğrencisinden emeklisine, esnafından çiftçisine, memurundan işçisine kadar kimseyi mutlu edemezsiniz” sözlerini dile getirdi.

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